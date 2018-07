El Pulso del Fútbol, 09 de julio de 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y Cesar Augusto Londoño, hablaron su inconformidad con las inferiores colombianas, según Iván “cómo es posible que gastando tanto dinero en la Federación Colombiana que no puedan llevar a los directores técnicos de la Sub 20 y la Sub 17” les parece una acción indignante Cesar dijo “si usted no tiene plata su hijo no puede jugar en una escuela, el "fútbol de calle" se acabó, no está la esencia del fútbol grande latinoamericano”.

Hablaron sobre la edad que van a tener en el próximo mundial de Qatar, muchos de los jugadores actuales de la Selección Colombia, no van a poder asistir, entre ellos Falcao Garcia, para Iván “hay que comenzar a incorporar nuevos jugadores y unirlos con los antiguos para una buena convocatoria para la Copa América 2019”.

Sobre la final del Mundial de Rusia 2018, los dos piensan que Inglaterra va a la final, Iván piensa que “me gusta más Bélgica que Francia, en este mundial ha habido demasiados goles con pelota quieta, la posesión no manda en el fútbol actual”.

Dieron su inconformidad sobre la venta de Paulinho de Barcelona, según Ivan “como es que venden un jugador tan bueno, goleador y que ha estado en 2 titulos de Barcelona”. Mientras que Cesar opina que “ahora varios equipos están vendiendo jugadores, como con Cristiano Ronaldo a la Juventus, pero es que él ya tiene 35 años”.

Consulte el audio para escuchar el análisis completo.