¡A ser arriesgadas! Están de moda los colores fuertes

Juliana Parra, coordinadora de color de AVON, habló sobre las nuevas tendencias en maquillaje, con mira a la feria más grande de moda en el país: ColombiaModa.

Según la experta, para esta temporada los colores fuertes están en auge, recomienda probar diferentes tonos y mezclaros. Sin embargo, recalca que aún sigue en tendencia el “make up no make up”.

Para la edición 2018 de ColombiaModa, Avon creo un nuevo labial denominado ‘Epic’, el cual trae una tecnología que permite que los colores duren más horas. Además, permite crear más de 200 looks con sus tonos.

En cuanto al cuidado de los productos, Parra explicó que la vida útil de un labial es de máximo un año. Sin embargo, influyen factores como el buen olor, buena textura, entre otros que permiten conocer el estado del pinta labios.

Para finalizar Juliana invitó a todas las oyentes de Dos y Punto a probar nuevos colores y dejarse llevar por la magia de unos buenos labios.