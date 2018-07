Juan Carlos Echeverry: Precio del petróleo podría llegar a 100 dólares

“Puede haber problemas de mayor crecimiento, pero algo que antes era exagerado como un precio de 100, ahora sería posible”, explicó en entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el ex ministro Juan Carlos Echeverry al preguntarle por el mercado del Petróleo.

“Los mercados internacionales se mueven al ritmo de Wall Street si el precio del petróleo sube hace que muchos lo guarden para que cuando tenga buen precio”.

Según el ex ministro parece que el precio va para arriba, sin embargo en el corto plazo, en su criterio, no es viable un aumento en la producción, porque es difícil para muchas empresas que no invirtieron lo suficiente.

“Hubo una reducción en costos provoca que a cada barril se le saque más utilidad, varias empresas, entre ellas Ecopetrol, trabajan en campos maduros, por ejemplo en Putumayo”.

Echeverry dijo que la paz trajo enormes posibilidades de exploración y eso lo sabe el Gobierno, los datos de exportación de Colombia salen del petróleo y el carbón.

“Por eso están trabajando en los departamentos donde era imposible pensar en proyectos”.

Habló de la situación de Venezuela y PDVSA. Dijo que hay un hermetismo enorme, pero las cifras revelan la situación y es que uno de los mayores productores de Petróleo del mundo está en problemas.

“Ecopetrol es una empresa rentable que no tiene otra en el país, tiene reservas potenciales y un proceso de reducción de costos se traduce en una importante inversión”.