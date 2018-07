Las canciones en apoyo al movimiento LGBTIQ

En Dos y Punto repasamos un top de las canciones que hacen apoyo a los derechos de la comunidad LGBTIQ, y que han quedado marcadas en la historia de la música.

¿Cuál cree que hacen falta?

1. Gaynor - I am what i am

2. Sister Sledge - We are family

3. Gloria Trevi- Todos me miran

4. Queen -I want to break free

5. Willie Colón El gran varón

6. The Weather Girls - It's raining men

7. Cher - Believe

8. Erasure - A little respect

9. Agustin Irusta – Garufa

10. Village People - Ymca Official

11. Pet Shop Boys - It's a sin