Lo que necesita saber del Día de la Ruana

Según Negro, para producir una Ruana de 1.60 x 1.40, se usa en promedio 4 libras de lana. Una oveja bien criada produce esta cantidad de lana. Sin embargo, son muchos los factores que influyen en esta producción. Por ejemplo, los establos, higiene, comida y estabilidad.

En cuanto a la destilada, la primera vez debe ser a los dos años, luego puede hacerse cada año. Y en promedio una oveja puede sacar alrededor de 8 ruanas en su vida. Cabe destacar que existen diferentes razas de ovejas, esto influye en la calidad de la lana que producen, alguna son más finas que otras.

Negro afirmó que las ruanas más comunes son las blancas, debido a que, en promedio, en un rebaño de 50 ovejas sólo dos o tres son negras. Esto permite que se puedan confeccionar ruanas grises o mezcladas.

En cuanto a las recomendaciones sí usted tiene una ruana, Negro agregó: no lavarla con agua caliente porque se va a encoger, lavarla a mano, no secarla al sol o puede cambiar de color y sobre todo recalcó que se puede lavar alrededor de 5 años. No es una prenda que se tenga que lavar seguido.

Para finalizar Negro invitó a los oyentes a la celebración del día de la Ruana que se va celebrar en Nobsa este fin de semana, cierre del mes de junio. Allí los espectadores van a tener la oportunidad de apreciar el trabajo y pasos necesarios para producir estas prendas.