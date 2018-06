Olafo: el podcast de una tragedia

“Los podcast son piezas radiales con contenido documental, radionovela y reportajes en ficción o no ficción a los que el oyente puede acceder cuando quiera y cuantas veces quiera”, es parte de la definición de Arturo Lezcano.

Lezcano es el periodista autor del podcast Olafo, una serie de cinco reportajes partiendo del accidente de avión de Avianca ocurrido el 27 de noviembre de 1983 cuando estaba por aterrizar en el Aeropuerto Barajas en inmediaciones a Mejorada del Campo, a 21 kilómetros de Madrid, España.

En dialogo con Caracol Radio Lezcano describió que, como si se tratara de un capricho del destino, llegaron a sus manos las historia de personajes relacionados con la cultura fallecidos en esa tragedia aérea.

En el 2009, siendo corresponsal periodístico en América Latina, llegó a México para conocer de la Gripe A, el destino le puso en sus manos la novela Dos Crímenes del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, la biografía del autor lo impactó porque le recordó la noticia que escuchó en su niñez, el accidente del avión de Avianca en el que murieron 181 personas, entre ellos Ibargüengoitia.

En el 2017, mientras investigaba la vida y obra de la crítica de arte argentino-colombiana Martha Traba descubrió que junto a su esposo, Ángel Rama fallecieron en el accidente aéreo del 27 de noviembre de 1983. La lista de importantes figuras de la cultura de los dos lados del atlántico crecía proporcionalmente al interés que le surgía por contar la historia.

Arturo Lezcano consideró que la historia era muy grande para limitarla a una crónica para revista y un libro sería ideal pero no tan fácil. La fonoteca de la Cadena SER fue el manantial de audios que lo transportaran a los detalles de esa madrugada de la tragedia aérea pero los sonidos no se podían dejar en un cajón, merecían ser re escuchados por quienes vivieron esa noticia y conocidos por quienes aún no habían nacido, el podcast apareció como un medio perfecto para contar la historia.

Podiumpodcast.com se convirtió en la plataforma ideal para que muchos conocieran lo ocurrido en aquel vuelo de 1983. Arturo se se encargó del trabajo periodístico con investigación, entrevistas, recopilación de audios y contextualización, lo que le entregó a producción que bajo la batuta de María Jesús Espinosa en la jefatura de proyectos y Alfonso Latorre en la adaptación sonora, convirtieron, en palabras de Lezcano “Un melón en un balón de oro”.

El podcast Olafo sobre el accidente de vuelo Avianca 011 el 27 de noviembre de 1983 consta de cinco capítulos que cada jueves se publicarán en http://www.podiumpodcast.com/, el primero el 21 de junio y el último el 19 de julio de 2018.