A “Olla Grande” no llegan ni carros, solo la señal de Caracol Radio

En pleno siglo XXI hay zonas campesinas de Colombia a donde no llega el progreso, no hay vías, no hay servicios públicos adecuados y no se ve la presencia estatal.

Don Luis Guillermo Prada es un campesino de Contratación, municipio del departamento de Santander, que produce mora, lulo, tomate de árbol, cebolla, papa y muy temprano ordeña para llevar la leche al mercado de la localidad.

Vive en la vereda “Olla Grande”, ubicada a solo 8 kilómetros del casco urbano de Contratación, pero él, al igual que sus vecinos, no tiene una vía para salir de su finca. Entonces, según le contó al programa Al Campo, de Caracol Radio, debe llevar sus productos a lomo de mula, para lo cual tardan más de dos horas de camino por cada trayecto.

“No podemos hacer una buena lechería o mejores cultivos porque se dificulta sacar los productos, literalmente nos toca caminar mucho tiempo y llevar las cantinas de la lecho o los bultos a lomo de mula”, señala este trabajador de la tierra, quien desde su parcela se comunicó con Al Campo para hablarnos sobre su vida, sus momentos de felicidad, su duro trabajo y la falta de la vía, porque allí el progreso no llega, pero sí la señal de Caracol Radio con la que se acompaña y entretiene, según dijo.

Todo sería más fácil si el Gobierno construyera la carretera. La hemos pedido, nos han prometido, pero no han hecho nada, relató el señor Prada, en entrevista telefónica desde su finca, que puede escuchar enseguida: