Cathleen Farrell: Es una derrota parcial para Trump

Cathleen Farrell, portavoz del Foro Nacional de Inmigración en EE. UU., habló en Hora 20 sobre la decisión del presidente Donald Trump en materia migratoria y señaló problemas que no resolvería como que los niños separados van a seguir porque la orden no contempla cómo hacerlo, los niños solo pueden estar en refugios 20 días, mientras que mantener en la cárcel a sus padres no soluciona nada.

La experta dijo que trabajarán en medidas alternativas a la detención, como el uso de pulseras electrónicas para saber dónde están los inmigrantes indocumentados.

@cathleenfarrell/ Twitter

Anotó que hay varias diferencias con las medidas de la administración Obama que usó discrecionalmente las deportaciones y priorizó los casos de los que tenían récord criminal.