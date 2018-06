Preocupación de las Farc por trabas en reglamentación de la JEP: Lozada

Las víctimas de la violencia tienen derecho a la verdad, la reparación y a la no repetición, aseguró en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el senador electo de las Farc, Carlos Antonio Lozada, quien lamentó que no se haya avanzado en la plenaria de la Cámara Alta en la aprobación del proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz.

Dijo que llama mucha la atención que ahora la bancada del nuevo gobierno quiere oponerse de forma radical a las iniciativas que buscan dejar en firme el acuerdo de paz.

Por ello, estimó que los diferentes sectores políticos que respaldaron la reconciliación entre los colombianos deben unir esfuerzos para avanzar en la implementación de lo pactado entre las partes.

De acuerdo con Lozada en los acuerdos no quedo establecido ninguna limitación para la participación en política de los integrantes de las Farc y aclaró que hay un compromiso de presentarse ante la JEP y la Comisión de la Verdad cuando así lo requieran.

De otra parte, reveló que tuvo la oportunidad de visitar a Jesús Santrich en su lugar de detención y que se encuentra en un proceso de recuperación tras levantar la huelga de hambre.

Añadió que en estos momentos se encuentra a la espera de las decisiones que puedan tomar en su caso en particular.