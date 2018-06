El Doodle de Colombia de Google para Rusia 2018

“A mi me buscó Google, me imagino porque vieron mis dibujos en internet” es lo que nos cuenta Diego Cadena profesional de artes plásticas de la U. Nacional y con una maestría en ilustración. Radicado en New York, este colombiano tomó algunos aspectos y personajes representativos de nuestro país para hacer esta ilustración que verá todo el mundo a partir del martes 19 de junio a través de Google. El sombrero Vueltiao en forma de cancha de futbol, personajes como Jamer Rodríguez, la peluca del Pibe y mucho mas presente en el Doodle de Colombia para este mundial de Rusia.