Las canciones del Mundial Rusia 2018

En Dos y Punto les echamos un vistazo a la canciones que se han estrenado con motivo del Mundial Rusia 2018.

¡Cuéntenos cuál es su favorita!

1. Live It Up: la canción oficial es interpretada por Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi.

2. United by love - Natalia Oreiro

3. Love - Gianlucca Vacchi y Sebastián Yatra

4. La fiesta de Colombia - Jorge Celedón, Mojito Lite, Doctor Krápula, Moisés Angulo, Junior Jeinn, Jiggy Drama

5. Colors - Jason Derulo y Maluma

6. Positivo - J Balvin y Michael Brun

7. La reina del Mundial - La Tigresa del oriente

8. Del estadio al cielo - Morat

9. Dancing together - Carlos Jean y Teyou

