Nicolle Horbath: autenticidad y música colombiana que se van para Berklee

Un arreglo a la canción ‘Adiós mulata’ hizo que Nicolle Horbath se ganara un derecho con el que sueñan muchos jóvenes músicos: una beca en Berklee, la mejor universidad de música del mundo.

“No quería mostrar algo que no soy. Soy partidaria de que hay que ser muy real. Tiene que ser algo que me salga del corazón, que salga natural en mí, sin fingir”, dijo acerca de la canción de Totó La Momposina que eligió para la audición.

Y es que la competencia estaba dura, había mucho talento concursando por la beca: “Me puse a ver todas las audiciones un día, cuando me dijeron que me lo gané, no lo podía creer, una locura”, confesó.

Nicolle siempre ha sido muy curiosa en descubrir música nueva y en reinventarla, por eso nació este arreglo que después de convirtió en el reconocimiento ‘Carlos Vives’.

Le puede interesar: En Números: La carrera artística de Carlos Vives

“Desde que yo entré a la Universidad del Norte empecé a descubrir música de Brasil, Latinoamérica, Europa, y pensé: ¿qué puedo hacer para fusionar con música de mi país, de la Costa Caribe?

En días pasados, Nicolle recibió la beca en una ceremonia en la que la acompañaron su familia y su maestra de música.

“Verlos ahí sentados fue demasiado para mí. Me han apoyado mucho”, dijo. “Quiero regresar a mi Colombia a entregar mucho de lo que he aprendido, a tocar con muchos músicos reconocidos acá en Colombia. El Campín sería un sueño, ¿te imaginas? (...) Y el Carnaval de Barranquilla, por supuesto”, puntualizó.

Consulte también: Reinventarse para sobrevivir