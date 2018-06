Cintia Cossio: “Me gustaría volver a participar en un reality”

Cintia Cossio es desparpajada, y nos hizo sonrojar con sus declaraciones sobre Acapulco Shore, el reality show que sigue las experiencias de ocho jóvenes durante un verano en México.

“Les dije que por nada del mundo me iba a acostar con ellos”, señaló Cintia, haciendo referencia a su primer día en la casa del reality. “Soy colombiana. A las colombianas lastimosamente nos tienen como unas prepago. Yo no quería eso”, agregó.

Y es que Acapulco Shore es un programa que ha sido criticado por falta de censura, por mostrar las vacaciones “desaforadas” que tiene un grupo de jóvenes, incluyendo vivencias de alcohol, sexo, fiesta y otros excesos. Aún así, Cintia quedó muy feliz con la “experiencia loca” que vivió en México.

“Me gustaría mucho volver a participar en un reality”, señaló. “Ya iría con toda: ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo qué hacer (…) No pasaron por televisión todo lo que yo hice”, confesó.

Cintia está a la espera de qué oportunidades pueden llegar para ella a partir de Acapulco Shore, ya que es consciente de que un reality la puede volver popular, pero también puede encasillarla.

