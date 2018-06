Raphael: “He hecho pasito a pasito lo que he querido”

El artista español Raphael visitará en el marco de su gira “Locos por cantar” las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. El cantante habló con Dos y Punto sobre su exitosa carrera musical, sus miedos y ¿Cuál es su comida colombiana favorita?

“Las mariposas en el estómago siempre existen, pero no por los nervios sino por la responsabilidad” expresó el músico quien lleva más de 50 años de carrera artística siempre en constante evolución “El público ahora es mucho más joven pero mi música gusta a los jóvenes y viejos”.

Le puede interesar: ¡Que rico! Los famosos se le medirán a la cocina

Raphael disfruta del presente, pensando en un futuro y aunque no lo dice con nombres propios hay ciertas cosas de la música de hoy que no le simpatizan “Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan y otras que no se pueden ni escuchar. Pero eso es algo que ha pasado siempre”.

Como pocos, este español cuenta con un museo que lleve su nombre en su ciudad natal, lo que corrobora lo importante de su legado: “Los museos todos son para gente ya desaparecida. Mi idea del museo fue porque no encontraba lógico que mi casa estuviera abarrotada de premios que me dio el público”.

Lea también: ¡Exquisita! Así es la gastronomía en Milán, sede de la Selección Colombia

El 12 de junio en Bogotá, el 14 de junio en Medellín y el 15 de junio en Cali serán las fechas que se presentará Raphael en Colombia, donde espera poder disfrutar del Ajiaco Santafereño y la música colombiana.