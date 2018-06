‘El Concurso’ una mezcla entre ficción y comedia

En el teatro Patria de Bogotá se encuentra en temporada la obra ‘El Concurso’, la cual es protagonizada por Aida Avella y Ernesto Calzadilla. En esta producción es ambientada en los años 50 y Ricky Ricardo (Ernesto Calzadilla) nos acompañó en Dos y Punto para hablar sobre su personaje.

“Es un hombre que se aprovecha de sus situación como novio de la hija del dueño del canal, no es un tipo muy perfecto y se aprovecha de su posición para hacer ciertas cosas”. comentó Calzadilla

El teatro es una de las cosas que más disfruta este actor y presentador nacido en Venezuela, pues la adrenalina que se siente sobre un escenario, no se siente sobre nada más "Siempre hay mariposas, pero es lo que más me gusta y es lo que me mantiene vivo", expresó.

La obra de teatro se podrá ver desde el 8 de junio hasta el 8 de julio todos los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 5:30 pm.