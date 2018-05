El mundial de fútbol podría distraer a los electores: Patricia Muñoz

“Los académicos analizamos y somos cautos de unas campañas que beneficiaron al país por participación, pero claramente en la segunda vuelta bajarán”.

Patricia Muñoz investigadora en política dijo que los resultados de las elecciones fueron afortunados, “una mujer por primera vez en la vicepresidenta nos abre las puertas de cara a las próximas elecciones”.

La analista aseguró que los votos no son endosables, que no se puede afirmar a dónde se irán. “La participación será menor, no solo porque son menos los candidatos”.