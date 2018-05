Miguel Mateos dará concierto en Bogotá

El mítico cantante argentino de rock argentino Miguel Ángel Mateos estará de nuevo en gira por el continente, relanzando su exitoso álbum de 1987 ‘Solos en América’ en el cual habían éxitos como: ‘Cuando seas grande’, ‘Hagamos el amor’ y’ ‘Solos en América’. El cantante hablo con Dos y Punto sobre esta nueva experiencia: “El mes pasado iniciamos con la edición y la remasterización del disco ‘Solos en América’ el cual tiene 30 años”.

Le puede interesar: Monsieur Periné tiene un “Encanto Tropical”

El autor del disco que fue considerado una bandera cultural en el año 86 estará brindando su espectáculo el 11 de agosto. Este artista aunque considera que el reggaetón ha ganado la batalla con el rock, se siente feliz de sus producciones "Con el paso de los años siento que mi música es mucho mejor".

“Yo he seguido muy consistente con mi idea, rock and roll no solo de los 80” finalizó este artista que siente haber envuelto toda una problemática social latinoamericana en sus letras y haberla expresado en español.

Lea también: “Pájaros de Verano” vuela alto en la quincena de Cannes