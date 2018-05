Estas son algunas de sus frases durante el debate:

“No voy a hacerle ecos a ciertos comentarios que son incendiarios, pero la organización electoral debe salir a dar respuestas”.

“No voy a llegar a imponer la política judicial que a mí me gusta. Antes de abordar la discusión, lo que hay es que quitarles a las altas cortes las facultades electorales”.

“Eso me ha traído muchos cuestionamientos. Óscar Iván Zuluaga dejó claro que no tuve responsabilidad administrativa ni contractual. No tengo de qué arrepentirme” sobre viaje a Brasil durante la campaña de 2014.

“No quiero que se caiga JEP sino que gane el pueblo colombiano con justicia”.

“El primer cambio a los acuerdos de paz es dejar claro que el narcotráfico no es conexo con el delito político. El error de la jurisprudencia fue haberlo dejado como vehículo de financiamiento”.

“Me hago moler. No voy a dejar que la relación con el Congreso sea extorsiva o de dádivas o de canonjías”.

“No tengo compromisos burocráticos con nadie para ningún tipo de nominaciones. Ojalá el fiscal sea escogido por procesos objetivos. Me gustaría que una nueva generación llegue a los organismos de control”.

“Con Viviane Morales hay diferencias del pasado, quizás nunca las vamos a resolver. Tenemos que ser capaces de construir y proyectarnos hacia el futuro por el bien del país".

"El error que hemos cometido es dejar al narcotráfico como un vehículo de financiamiento. La erradicación y sustitución debe ser obligatoria".

"Uribe siempre ha sido respetuoso de mi independencia. Con él uno puede tener diferencias y él las respeta”.

“Hay muchas dudas que están surgiendo frente a este proceso; es importante que el manejo que se le dé esté en concordancia con el derecho internacional”, sobre el contrato para el rescate del Galeón San José.