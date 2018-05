Raúl Santi homenajeará a las madres en su mes

“Tengo 38 años de estar cantando y entrando a los 60 años. Yo soy atleta y hago ciclismo (…) Yo puedo salir a las 5 de la mañana hacer 100 kilómetros, en algún tiempo entrene con Lucho Herrera y el equipo café de Colombia”, comentó el artista que mantiene un magistral estado de forma, el cual le favorece a la hora de la realización de sus conciertos.

Las canciones escritas por Raúl Santi no suelen ser historias propias, por el contrario el escribe historias que ve en la calle “Es como los pintores, no hay momento idóneo para escribir”. Su música es considerada música para planchar algo que a él no le parece ofensivo: “Si mi música la asocian con una plancha, un televisor eso significa hogar y mi melodía llega a las familias”.

Raúl Santi se estará presentando junto con Los Visconti de Argentina en el homenaje a las madres, el próximo 18 de mayo en Martin Fierro.