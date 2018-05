En el debate de Hora 20 el ex ministro Luis Felipe Henao puso de presente que en las grabaciones que envió desde la cárcel, el ex fiscal Moreno recordó cosas lógicas como la advertencia del presidente Santos en el sentido de que solo lo extraditaría cuando contara toda la verdad en Colombia y en ese sentido --se preguntó el panelista-- si eso es así, no se entiende el afán de enviarlo a EE.UU