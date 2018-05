Mi colaboración con la justicia queda en riesgo: Luis Gustavo Moreno

El ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, habló desde la reclusión donde se encuentra, horas antes de que la DEA lo lleve extraditado a Estados Unidos, a responder por lavado de activos.

Moreno Rivera advirtió en unos audios divulgados por 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que si lo extraditan en próximas horas se irá preocupado porque su proceso de colaboración con la justicia colombiana, según él, queda en alto riesgo, debido a que aún los jueces no le han aprobado su acuerdo para acogerse al principio de oportunidad.

Denunció que hay movimientos por debajo de la mesa para que deba viajar a los Estados Unidos sin haber logrado un principio de oportunidad con las autoridades colombianas.

¿Por qué me sacan ahora cuando no he empezado a colaborar?, se preguntó Moreno y dijo que hay gente poderosa que están moviendo hilos de poder para que el principio de oportunidad que acordó con la Fiscalía no sea aprobado.

Dijo que no le afana la extradición, pese a que se está dando por anticipado, sino porque no se acepta el principio de oportunidad y los procesos relacionados entonces comienzan, según él, a tambalear. En ese sentido, se declaró convencido de que tambalean muchos procesos que tienen que ver con la información que él conoce.

Para redondear, lo que el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera dice es que la información que ha entregado hasta el momento, y la que entregará luego, involucrando a altos funcionarios públicos no puede ser utilizada debidamente, pues hasta ahora sus declaraciones, sin que le sea aprobado el principio de oportunidad, son informales.

Y añade que hay altos poderes interesados, por un lado, en que se dilate la aprobación de ese acuerdo, y por otro, en que se agilice su extradición. Incluso menciona que le parece sospechoso que su extradición se haya apresurado a portas de la primera vuelta presidencial...

