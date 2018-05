Una latina, la voz de la banda sonora de la película ‘Todos lo saben’

‘Todos lo saben’ es la película que por estos días se roba todos los aplausos en el Festival de Cine de Cannes. En Dos y Punto nos contó como recibió la noticia quizás más importante de su carrera artística ““Fue una locura, algo súper inesperado. Yo me visualizaba llenando teatros, pero nunca me había imaginado estar en una película”.

“No he visto nada de la película, he visto lo mismo que ha visto todo el mundo que es lo que se publica en redes. Hoy me enteré que es la segunda más vendida” confesó Marianella quien aún no olvida esa llamada realizada por el director de la película a su productor y le dio esta oportunidad.

Nella estará realizando dos conciertos en Miami después de haber vuelto a dar un concierto en su natal Venezuela: “posteriormente iré a México, algo que me tiene muy ansiosa, por lo que significa cantar allí para un artista latino”.

