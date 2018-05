Duque se consolida. Fajardo y Vargas Lleras le descuentan a Petro

Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras crecieron en intención de voto hacia las elecciones del próximo domingo 27 de mayo y le recortaron ventaja a Gustavo Petro, quien perdió poco más de 2 puntos porcentuales, según la encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias.

En la encuesta, realizada entre el 3 y el 7 de mayo de 2018, se mantiene sólido el candidato Iván Duque, quien sin embargo también tuvo una leve caída.

A la pregunta, ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted?, los 2.977 encuestados de diversas regiones de Colombia respondieron de la siguiente manera:

Por Iván Duque, 34,0%

Por Gustavo Petro: 22,5%

Por Sergio Fajardo, 13,8%

Por Germán Vargas Lleras, 13,2%

Voto en blanco, 6,8%

Por Humberto de la Calle, 3,0%

Promotores en blanco, 0,6%

Por Jorge Antonio Trujillo, 0,2%

Y no sabe o no responde, 5,9%

Con base en las anteriores encuestas de Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias, el comportamiento de la intención de voto ha sido de la siguiente manera:

Iván Duque logra en esta encuesta de mayo 34,0% y baja 1,4% con relación a abril cuando tenía intención de voto de 35,4%. En marzo tenía 22% y en febrero 8%, lo que muestra que su fuerte crecimiento se produjo tras la consulta interna del Centro Democrático.

Gustavo Petro tiene en la actual encuesta de mayo 22,5% y baja 2,1% frente a la de abril, cuando marcaba 24,6%. En marzo tenía 22 % y en febrero 16%.

Germán Vargas Lleras logra en esta encuesta de mayo 13,2%, el mayor registro en la serie de este año 2018, con un crecimiento de 2,5% con relación a abril cuando tenía 10,7%. En marzo tenía 8% y en febrero 10%.

Sergio Fajardo tiene en esta encuesta de mayo 13,8% de intención de voto, con crecimiento de 3,9% frente a la de abril, cuando marcaba 9,9%. En marzo tenía 11% y en febrero había logrado la intención más alta, con 19%.

Humberto de la Calle tiene en esta encuesta de mayo intención de voto del 3,0% y su movimiento en la serie ha sido mínimo, pero siempre a la baja. En abril tenía 3,1, en marzo 4% y en febrero 5%.

Llama la atención que la intención de voto en blanco va en crecimiento, aunque con niveles relativamente bajos. En marzo era del 2%, en abril de 4,5% y en esta encuesta de mayo sube a 6,8%.

Según la encuesta, el 82% de los consultados dijo que ya tiene decidido el voto, el 11% no ha tomado la decisión, el 6% no sabe y el 1% no responde.

La encuesta pregunta que si su candidato preferido no pasa a segunda vuelta ¿entonces por quién votaría?, ante lo cual respondieron así: Por Fajardo, 24%; por Vargas Lleras, 15%; por Duque, 9%; por De la Calle, 9%; por Petro, 8%. Pero el 31% dice que no votaría por ninguno de los inscritos, mientras que no sabe o no responde el 3%. Según César Caballero, director de Cifras & Conceptos, esta pregunta muestra simplemente una segunda opción del ciudadano en el momento de tomar la decisión del voto.

¿Por quién jamás votaría?

La encuesta de Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias pregunta: De los siguientes cinco candidatos presidenciales, ¿por quién jamás votaría?, el 45% responde por Petro; el 28% por Duque; el 10% por Vargas Lleras; el 5% por De la Calle y el 3% por Fajardo.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y RED+ Noticias. La recolección de datos se hizo entre el 3 y el 7 de mayo de 2018 mediante entrevistas presenciales en hogares a 2.977 personas residentes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. Para este estudio fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en las ciudades que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 19,8 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 4,5%, con una confiabilidad del 95% para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima de 20%.