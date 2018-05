Un irlandés pinta las más hermosas aves colombianas

Miles McMullan, es un irlandés que no es biólogo, ni ornitólogo, el cual reside en Nariño y decidió como artista hacer una guía integra de las aves colombianas. El libro fue lanzado en el marco de la Feria del Libro de Bogotá en este 2018 y su autor habló con ‘Dos y Punto’ sobre este hermoso trabajo.

“Yo estaba trabajando hace 10 años como guía de aves y soy graduado de Bellas Artes, fue entonces cuando decidí hacer un matrimonio entre las dos disciplinas”, de esa manera fue que inició este europeo a realizar su trabajo de ilustración de aves en el libro “Field Guide to the Birds of Colombia”.

Avistó palomas, cucaracheros, grupos de aves que son conocidos por la mayoría de personas pero hubo una en especial que llamó la atención de Miles, ese era los hormigueros: “De repente vi un grupo gigante que se llaman hormigueros y tuve que aprender más de ellos”.

El libro cuenta con las aves de todo el país pues este artista recorrió toda Colombia, tan solo le hizo falta conocer San Andrés y Providencia. Destino que tiene reservado por si llega a haber una segunda parte de esta ilustración literaria.