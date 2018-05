Tomar agua fría y potable: el sueño de Yaneth, una niña Wayúu

En El Paraíso, una comunidad de La Guajira, no hay servicios públicos. No llega el agua potable, no hay energía, tampoco alcantarillado. Lo dijo Yaneth y lo confirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Próxima a cumplir 10 años, esta niña indígena está de visita a Bogotá, donde habló sobre las condiciones de vida de su comunidad, sus estudios con los dos únicos profesores que hay en El Paraíso, y las dificultades para vivir, o mejor, para sobrevivir. Nunca ha visto televisión y a veces escucha radio.

“La vida de estos niños tenemos que contársela a los colombianos”, dijo el defensor en la visita que con Yaneth realizó a Caracol Radio. La historia la puede escuchar en el archivo de audio anexo.