Actual sistema tributario es un golpe a la clase media: Petro

El sistema tributario es un subsidio para los más magnates que se sustenta en la clase media y los trabajadores colombianos, aseguró el candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Añadió que el sistema no es sostenible y de ahí que se hace imperativo fortalecer una banca pública. “El sistema tributario hoy es de subsidios para los más poderosos a costa de la clase media”.

“Yo no creo que las Farc lleguen al Gobierno, porque la gente no los quiere a lo que se suma que no propone un plan moderno del siglo XXI “, comentó.

El ELN tiene que aprovechar los diálogos de paz o serán perseguidos

Afirmó que le gusta el proyecto de sometimiento a la justicia de las bandas criminales y cualquier fuerza que estén hoy en el campo de batalla son claramente narcotraficantes.

En el caso del Eln estimó que tienen muchas dudas en el sentido si siguen en camino del sacerdote de Camilo Torres o siguen el camino de Pablo Escobar y ahí se tienen que combatir con toda la fuerza de la ley.

Frente a la crisis generada por la masiva llegada de los venezolanos se hace imperativo hacer una cooperación internacional para ayudar a estas personas.

El Gobierno de Nicolás Maduro es una clara dictadura

Reconoció que sí gana Maduro en las elecciones es una clara dictadura, un mal gobernante y 100 veces inferior a lo que fue Hugo Chávez.

“Yo no quiero que gane Nicolás Maduro en Venezuela debido a que allí se está viviendo un régimen dictatorial. No hay democracia”, explicó.

Petro comentó que no tiene por qué existir un pánico económico y menos una salida masiva de la inversión extranjera.

Gustavo Petro defendió su gestión como alcalde de Bogotá

De otra parte, aseguró que hizo una buena gestión durante su paso por la administración de la ciudad de Bogotá.

“En los cuatro años de la Bogotá Humana se tuvo los mejores niveles de inversión extranjera en la ciudad”, afirmó.

Agregó que todos los indicadores financieros, sociales y económicos de Bogotá durante mi alcaldía son buenos y nadie los puede refutar.

Mi relación con la policía en la ciudad de Bogotá fue buena a pesar de los cambios.

Defenderé a San Andrés dice Petro

Petro comentó que durante su gobierno luchará para no perder el territorio de San Andrés y Providencia ante las reclamaciones que viene realizando Nicaragua.

“No se acata es una pelea judicial y la encabezará un raizal sanandresano”, manifestó sobre las nuevas reclamaciones existentes en los tribunales internacionales.

Añadió que la defensa coralina significa que no habrá exploración petrolera en la plataforma marina.

Cuando se presentó la toma al Palacio de Justicia yo no era un militante armado del M-19, y me cogieron preso cuando era concejal de Zipaquirá.