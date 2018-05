Kany García “Siento un compromiso con las mujeres cantautoras”

Kany García es una cantautora, guitarrista y productora de pop puertorriqueña que se ha hecho un espacio importante en el mundo de la música y aunque su país es popular por sacar grandes artistas del género urbano, ella prefiere no irse por lo fácil.

Kany es una eterna enamorada de nuestro país y aunque lastimosamente su concierto en nuestro país debió ser cancelado, en estos meses estará visitando países donde nunca había dado un concierto, Argentina y Perú: “Nunca he ido a tocar a Argentina y me hablan maravillas del público (…) La gente se manifiesta en el show y es como el primer beso no se tiene idea puede ser genial o sale fatal”.

Las canciones de esta bella artista nacen de historias reales, es quizás ese uno de los motivos por los que la gente más que sentir un agrado por las canciones, siente una representación. A esto se suma que Kany es consciente del poder que tiene a través del micrófono.

“Yo escribo el 90% de lo que me cuentan, uno tiene que ser solidario y la única manera en que uno es solidario es sintiendo la agonía, el dolor y el sufrimiento de las otras personas”. Expresó la productora puertorriqueña.

Algunos lo llamarían solidaridad de género, pues esta cantante siente un compromiso grande con las mujeres cantautoras como, Debi Nova, Rosalen, Natalia Laforcade “Sé que cuando algo es difícil, es más importante decirlo y usar el micrófono para apoyar eso”.

Lastimosamente cada vez hay menos artistas con buenas ideas y letras que no logran triunfar si no realizan un dueto con algún cantante urbano, es algo que expresa Kany con gran dolor y sinceridad: “mientras yo hago un video de 13 millones views que para mi es la cosa fascinante, un artista urbano alcanza 50 millones con una sola canción en dos canciones”.

