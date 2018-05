Defensoría del Pueblo insiste en presencia de bacrim en Ciudad Bolívar

Desde la Defensoría se calificó como una irresponsabilidad a las afirmaciones del secretario de Bogotá, Miguel Uribe, quien dijo que el informe de la Defensoría ha generado zozobra y temor en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Lo que genera zozobra en la gente de Ciudad Bolívar son los 64 asesinatos que se han dado en este año en esa localidad, ¿qué medidas hay para ello? Le vamos a enviar una carta al señor fiscal de la nación para que nos informen quien fue a la reunión con el ministro Luis Carlos Villegas y que dijo que había suplantación de unas bandas" ,afirmó en diálogo con Caracol Radio, Carlos Negret, defensor del Pueblo.

“Le quiero reiterar a Bogotá que las bandas criminales si existen en, uno no se las encuentra como lo haría en zonas rurales del país, no van vestidos de camuflado, pero si existen.”

Se refirió también al hecho de que los informes tienen datos desde el año 2007 al 2015: “Claro que tenemos esos datos, porque le hacemos seguimiento al actuar de las bandas criminales en la ciudad de Bogotá.”

