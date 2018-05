Pin-Up Girl, Man in the Mask y Dollface, los intimidantes y desalmados asesinos de The Strangers, están de cacería otra vez. Ahora van tras esas familias que pasan la noche en un sitio destinado para las casas rodantes.

Con personajes más despiadados y con mayores cargas de terror, llega esta secuela que en la práctica no resulta siendo una continuación obligada de la historia de 2008 y funciona como cinta aparte para ser vista por el público en general.

