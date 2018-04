Exatlón un nuevo Reality para los amantes del ejercicio

Roberto Manrique será el presentador de la primera temporada del nuevo Reality que buscará conquistar a la teleaudiencia colombiana. Exatlón es un formato original de Turquía, que se ha extendido con éxito a países como México, Rumania, y Grecia.

“Amo la práctica deportiva pero me gusta la comodidad de mi posición, yo nunca me he visto en un Reality” comentó Roberto quien hace del ejercicio parte importante de su diario vivir y quien actualmente participa de la serie ‘Sin senos si hay paraíso’.

La cadena televisiva en consciente de que hay que añadirle cosas que sean novedosas para los televidentes, es por eso que aparte de competidores como Freddy Rincón, Johanna Fadul y Pedro Pallares esta competencia tendrá un plus

“Este se basa en factores deportivos (…) otra particularidad es la competencia individual uno contra otro y el resultado de esta prueba impactará al equipo”

Exatlón Colombia se podrá ver desde las 7:30 de la noche por el canal RCN.

