El pesimismo de Humberto de la Calle frente al proceso de paz

El candidato presidencial del Partido Liberal reiteró sus críticas a quienes están intentado hacer naufragar la implementación del acuerdo de paz y por eso pidió a los colombianos entender el logro que se consiguió al desarmar a la Farc.

“Es el momento de rectificar, el momento de reparar estas circunstancias en pro de evitar caer nuevamente en una confrontación tan sanguinaria como la que ha vivido Colombia”.

El aspirante presidencial indicó que la tapa de todos los problemas que se han presentado es la más reciente pelea interna que hay en la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que hasta ahora está empezando labores y ya tiene serias divisiones.

“Son demasiadas causas que contribuyen a que se estén tirando el acuerdo de paz. Es el Congreso, el Gobierno y hasta peleas en la JEP. El Centro Democrático sigue sembrando odio y así es muy difícil”.

Recordó que siempre les dijo a las Farc en Cuba que la demora en la firma sería un problema ya que coincidirían los tiempos con el calendario electoral.

“Me parece muy bien lo que dice Lozada porque todos tenemos que tratar de preservar el acuerdo, esto se nos enredó con el proceso electoral pero eso se les advirtió a la Farc porque siempre se les dijo que los tiempos tendrían consecuencias”.

Finalizó asegurando que no es que esté diciendo no a la extradición, pero que sí debe haber una revisión primero en Colombia para que no haya impunidad con un proceso de extradición.

“Después del 1 de diciembre de 2016 ya no aplica la JEP para quienes cometen delitos. Lo que se está diciendo es que haya una revisión minuciosa, se revisen los procesos y posteriormente se determine la extradición para que antes haya verdad, justicia y reparación”.

Comentarios