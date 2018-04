Mi Banda Sonora con Victoria Góngora

La actriz colombiana Victoria Góngora abrió el corazón en ‘A vivir que son dos días’ y reveló para los oyentes que está eternamente de la vida. Conozca aquí sus demás pasiones.

MI BANDA SONORA VICTORIA GÓNGORA

Cuatro preguntas-Pedro Morales Pino

Oh sole mio-Enrico Carusso

La locura del amor-Trigo Limpio

Toreador-De Carmen de Georges Bizet

Great balls of fire- Jerry Lee Lewis

La flauta mágica (fragmento)-Mozart

I wanna hold your hand-The Beatles

I´m your man-Leonard Cohen

Sentimento pentimento-Neri Per Caso

Somewhere over the rainbow-Israel “IZ”

Johnny B Good-Chuck Berry

What a wonderful world-Louis Armstrong

Gracias Mamá-Casi creativo

El fantasma de la opera (fragmento)-Sarah Brightman

Funiculí funiculá-Luciano Pavarotti

Dear future husband-Megan Trainnor

In the mood-Glenn Miller

Did I remember to tell you that i adore you-Billie Holliday

Comentarios