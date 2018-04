Nace campaña global a favor de los pacientes con párkinson.

La campaña global #UniteForParkinsons liderada por la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson (EPDA) y apoyada por la comunidad en línea Parkinson y yo brinda visibilidad, orientación y esperanza a las personas viviendo con esta condición.

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, afectando aproximadamente a 6.3 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud estima que el número total de pacientes se duplicará para el año 2030. En Colombia hay más de 220.000 personas con Párkinson, según la Asociación Colombiana de Neurología.

En América Latina y especialmente en Colombia la campaña #UniteForParkinsons, promueve que los pacientes continúen haciendo más de su día a día al brindar información sobre las diferentes opciones de tratamiento e instando a las personas con síntomas de la enfermedad a buscar orientación médica especializada. Adicionalmente, en el país se ha unido a la campaña, Medtronic, líder mundial en tecnología y soluciones médicas, para apoyar a la comunidad.

En ese sentido, es importante mencionar que un neurólogo especialista en trastornos del movimiento cuenta con entrenamiento médico avanzado en el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson.

Los síntomas del Parkinson comprenden aquellos de tipo motor: lentitud, mayor esfuerzo para mover las extremidades y la dificultad para caminar; así como síntomas no motores, entre los que se encuentran: los trastornos del sueño, dolor de articulaciones o espalda, estreñimiento, pérdida del olfato, depresión, ansiedad, problemas urinarios, entre otros. De hecho, usualmente los síntomas no motores se presentan varios años antes de los primeros síntomas motores, además de que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas.

La diversidad de síntomas, junto con una falta de información entre la población general, hacen que el diagnóstico de la enfermedad se retrase y consecuentemente se pospone el acceso a un tratamiento temprano, limitando prematuramente la calidad de vida.

Los primeros síntomas que deben incitar a un paciente a buscar ayuda médica incluyen los anotados previamente además de tener en cuenta cambios sutiles en la forma de caminar, disminución en la expresión facial incluyendo el parpadeo, cambios en la escritura, disminución del volumen de la voz y dificultad para abotonarse la ropa.

Actualmente, no existe una cura para la Enfermedad de Parkinson, sin embargo, existen terapias físicas, opciones farmacológicas y, más adelante, opciones quirúrgicas que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años, lo que permite a los pacientes llevar una vida relativamente normal.

Terapia de Estimulación Cerebral Profunda (DBS por sus siglas en inglés)

Para los pacientes en quienes la enfermedad ha sido confirmada y han respondido a levodopa (medicación pilar en el tratamiento de la enfermedad), pero que presentan deterioro progresivo, existe una terapia denominada Estimulación Cerebral Profunda (DBS por sus siglas en inglés), que consiste en un dispositivo implantado en el cerebro a través de un procedimiento quirúrgico para tratar el temblor, la rigidez, el movimiento lento y los problemas para caminar.

De acuerdo con el Dr. Óscar Bernal, neurólogo especialista en trastornos del movimiento, “la expectativa de vida promedio de una persona con Enfermedad de Parkinson, generalmente es la misma que la de las personas que no la padecen, por lo que es necesario contar con alternativas de tratamiento adecuadas para las diferentes etapas de la enfermedad, así como para cuando los pacientes ya no responden correctamente a los medicamentos”.

“La Terapia de Estimulación Cerebral Profunda, es una de las más avanzadas para tratar la condición, ya que en los pacientes indicados ofrece períodos prolongados sin síntomas motores, reduce la cantidad de medicación y permite realizar tareas cotidianas, lo que se traduce en una mayor autoestima, independencia y calidad de vida”, puntualizó.

Los pacientes deben consultar a su neurólogo especialista en trastornos del movimiento para informarse sobre todas las opciones de tratamiento disponibles para ellos, con el fin de asegurarse de elegir la opción adecuada en cada caso.

Desde hace 30 años, la Terapia de Estimulación Cerebral Profunda (DBS) ha beneficiado a más de 150,000 pacientes en todo el mundo.

Para acceder a mayor información acerca de la campaña y la enfermedad visite: http://parkinsonyyo.com/uniteforparkinsons/

Día Mundial del Parkinson

Tiene lugar el 11 de abril de cada año en honor al Dr. James Parkinson, quien en 1817 publicó su obra An Essay on the Shaking Palsy (Un ensayo sobre la parálisis agitante) con la cual logró el reconocimiento internacional del Parkinson como enfermedad.

A pesar de que James Parkinson describió hace más de 200 años otras características además del temblor, existe hasta nuestros días una concepción errónea respecto a este síntoma, pues No todo Parkinson tiembla, y No todo lo que tiembla es Parkinson. De hecho, aproximadamente en el 35% de los pacientes el temblor no es el síntoma principal6.

Acerca de Medtronic

Como líder mundial en tecnología, soluciones y servicios médicos, Medtronic mejora la salud y la vida de millones de personas cada año. Utilizamos nuestros profundos conocimientos clínicos, terapéuticos y económicos para abordar los complejos desafíos que enfrentan los sistemas de atención de la salud en la actualidad. Llevemos la atención de la salud “Juntos, más lejos”. Para más información, visite Medtronic.com

Acerca de Parkinson y yo

Si desea conocer más sobre la terapia de Estimulación Cerebral Profunda, saber si es candidato a la misma o encontrar un especialista en trastornos del movimiento, puede recurrir al buscador de especialistas online visitando: www.Parkinsonyyo.com

