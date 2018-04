Vargas Lleras en frases: "Soy muy simpático y tengo buen sentido del humor"

“Lo peor que le podía pasar a esta ciudad es el fracaso de Peñalosa”.

“Designaría al presidente Santos como embajador, sería un lujo”: respuesta a Juan Lozano sobre si nombraría al presidente en Londres.

“Pueden pasar tantas cosas en estas semanas que de pronto me toca disputar la segunda vuelta con Petro. Aunque lo ideal sería una segunda vuelta con Duque”.

“Una de las cosas que está en juego en estas elecciones es la posible tercera elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez”.

“Mi relación con Uribe hoy es inexistente, me distancié de él cuándo pretendió perpetuarse en el poder”.

“No puedo calificar el gobierno del presidente Santos; le reconozco haberme respaldado en todos los proyectos”.

"Me he arrepentido, el coscorrón; me costó sangre".

“Mi salud está bien, cada año me chequeo, soy el más honesto con los temas de salud”.

“A lo largo de mi vida no permitiré que ningún parlamentario intervenga en proceso de contratación”.

“Con el ELN estamos repitiendo el fenómeno del Caguán”.

“El Ministro de Defensa lo está haciendo bastante regular, no solo frente a la droga, también está el tema de la extorsión”.

“No le faltaría el respeto a Petro poniéndole a un perro su nombre. Ese cuento de Semana es de los chistes flojos del doctor Felipe López”.

