Lo de Santrich es poco frente a lo que pueda contar Marlon Marín en EE.UU.

“El asunto lo debe definir la justicia, el Gobierno debe velar por la salud de Santrich y de todos los detenidos, así tengan que sedarlo para alimentarlo”, según Henry Acosta, facilitador de la paz con las Farc, el “sentido común” indica que tanto el Gobierno como las Farc, quieren salir lo más pronto de este asunto y más en época electoral.

“No se ha hecho una reincorporación activa de los desmovilizados, o estarían ya en una cooperativa, y como no se hizo ahora hay grupo de sobrevivientes, no disidencias que no encontraron apoyo económico y salieron a delinquir”.

En criterio de Acosta muchos guerrilleros entienden que no debieron entregar o dejar las armas antes de la implementación de los acuerdos y pone como ejemplo escenarios de reincorporación que están solos, los reincorporados se fueron.

“El asunto está complejo, lo de Santrich es mínimo de lo que va a pasar cuando Marlon Marín cuente, así sea mentira, todo debe investigarse”.

El facilitador de la paz con las Farc dijo que desde el comienzo, de la creación del partido Farc, hubo diferencias que seguramente se notarán con este problema.

Comentarios