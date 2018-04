Mi Banda Sonora con Chalo de La Luciérnaga

Juan Gonzalo Álvarez, más conocido como ‘Chalo’ ha pasado su vida vibrando con su música y a diario en ‘La Luciérnaga’ saca cientos de sonrisas a todos sus oyentes.

Ahora ‘A vivir que son dos días’ sacó a relucir los sentimientos más profundos del artista en los que se pasó de la risa al llano en solo un segundo.

Reviva la banda sonora y el play list aquí.

MI BANDA SONORA JUAN GONZALO ÁLVAREZ “CHALO”

El romance del cacique y la cautiva-Oscar Golden

El último beso-Los Apson

Dos que me parecen uno-Gerónimo

Stairway to heaven-Led Zeppelin

Collar de lágrimas-Los Médicos

La sirena-Luis Felipe González

Mrs Robinson-Simon & Garfunkel

You´ve got a friend-Carole King

Y por tanto-Charles Aznavour

Todos los días un poco-Leon Gieco

And i love her-The Beatles & Chalo

Another brick in the wall-Pink Floyd

Claro de luna-Beethoven

Mi abuelo-Vargas Vil

Tu lo mataste-Grupo Tyson canta “Chalo”

En los años de mi madre-Chalo

En aquel lugar secreto-Yordano

Y si fuera ella-Alejandro Sanz

Salvemos nuestro amor-Chalo

