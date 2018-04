La cantautora Marta Gómez nos inspira

La canción que le abrió las puertas es “Para la guerra nada”, un sencillo que fue bien dentro y fuera del nuestro país, tal vez porque para la mayoría de los habitantes de este planeta la guerra no es una buena opción, "no queremos ninguna guerra", como dice la canción, bajo ningún pretexto porque todos los muertos duelen y no hay guerras importantes.

Es la primera vez que esta cantautora esta como gran invitada en la feria del libro.

Conozcamos más de Marta Gómez en este audio del programa "El Sabor de Colombia".

Comentarios