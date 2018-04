Enrique Carriazo es un actor empírico

‘Amalia la secretaria’ es la nueva película que protagoniza, junto con Marcela Benjumea, Enrique Carriazo recordado por su papel como Ediberto Reyes en la exitosa novela ‘Los reyes’. Este actor aparte de hablar de sus nuevos proyectos, nos contó sobre su labor empírica en la actuación y varios secretos más.

Andrés Burgos es el director de esta nueva producción la cual trata sobre como ‘Amalia’ decide manejar su angustia encontrando una rutina y decide no salirse de esa zona de confort, pero aparece un mecánico que la hará cambiar de parecer:

“Yo tengo una mirada más flexible, menos rígida y comienza a cambiarle a Amalia ese punto de vista” comentó Enrique sobre su personaje.

Aunque no estudio actuación si ha desarrollado un método el cual le ha sido útil para desarrollar personajes y que también ha servido de método para algunos actores y es que una idea madre responda a lo que quiere el director y en base a esto buscar la idea opuesta:

“Gracias a que no estudie me generó una inseguridad que me llevo a desarrollar un método para saber cómo se hacía esto (…) me parece que la actuación no es el hecho de presentar una biografía sino el hecho de representar una idea que lucha contra otra”.

La película ‘Amalia la secretaria’ será estrenada el próximo 26 de abril.

