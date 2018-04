Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda de Bogotá, puso de presente en el debate de Hora 20 que Colombia tiene petróleo pero no somos un país petrolero y al ritmo en que se está que explotando no va a aguantar más y ante eso consideró necesario construir una economía alterna que reemplace la dependencia del crudo.

“Preocupa la manera como se está viendo la revaluación que no permite que se empiece a hacer la tarea que toca hacer en Colombia”, dijo.

Comentarios