Conoce los gustos musicales de Aterciopelados

Anticipándonos al éxito, les traemos este divertido master 3 con su respectivo playlist. Disfrútenlo.

Artistas Favoritos:

Caifanes: Aquí No es Así

Soda Stereo: Entre Canibales

Café Tacvba: Las Flores

Canciones Favoritas:

Caifanes: Mátenme por que me muero

Juan Gabriel: He Venido A Pedirte Perdón (Versión original, versión Aterciopelados)

Gustavo Cerati: Bocanada

Canciones Propias:

Play.

El Estuche.

Bolero Falaz.

Placer Culposo:

Justin Bieber: Sorry.

Natti Natasha ft. Ozuna: Criminal.

Chavela Vargas: Las Simples cosas.

Sonidos Nuevos:

Las Áñez & Marta Gómez: Mi Muñeca.

Rock Con Carranga ( Los Rolling Ruanas y Velo de Oza)

This Is The Kit: Bullet Proof

