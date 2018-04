Ricky Martin: “Me gustaría cantar cualquier vallenato junto a Carlos Vives"

Si en Valledupar los termómetros apenas soportan las altas temperaturas, ahora sí se van a reventar cuando el puertorriqueño Ricky Martin esté en el Parque de la Leyenda Vallenata: “Yo no voy a estar tranquilo hasta que todo el mundo haya perdido la voz de tanto cantar y todos estén sudados de tanto bailar”.

En esta versión en la que el Festival le rendirá homenaje a Carlos Vives, Ricky Martin confiesa emocionado:

“Que Carlos Vives y su señora hayan solicitado que yo sea parte del festival, me llena de orgullo (…) me gustaría cantar cualquier canción de vallenato junto a Carlos pero sobre todo, me gustaría cantar ‘La tierra del olvido’”.

Nadie ha olvidado que el boricua inició su carrera musical a mediados de los ochenta como vocalista del popular grupo juvenil Menudo. A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en inglés y español. En dialogo con Dos y Punto recordó cómo fue ese comienzo y su trayectoria artística.

“Yo veía a Menudo como esa plataforma que me iba a exponer a la música, al halago de los fans, a viajar por el mundo”.

En este momento, Ricky Martin está haciendo “All in”, un ciclo de espectáculos en Las Vegas:

“Hemos tenido la oportunidad de hacer teatro en Broadway, de llevar mi música a todos los continentes y ahora, de ser parte de una lista en la que están artistas como Frank Sinatra, Celine Dion y Britney Spears…yo soy el primer hombre latino que tiene una residencia en Las Vegas…cuando crees que ya lo has hecho todo, vienen proyectos más interesantes que todos los demás y eso es lo que estoy viviendo en este momento…”

“Fiebre” es el más reciente éxito en una larga lista de producciones del cantante y él confiesa que a pesar de la trayectoria, los nervios siempre están:

“Los artistas somos muy inseguros y necesitamos de la reacción inmediata del público…en el momento en el que sientes que te lo sabes todo, ya ahí perdiste….”

Además del teatro, las canciones y los conciertos, este artista multifacético, fácilmente el boricua más amado por el mundo entero, participó en la más reciente versión de ´American Crime Story´ del productor Ryan Murphy. La serie narra los detalles del asesinato de Gianni Versace y Ricky Martin hace el papel de la pareja del reconocido diseñador: “Con esta serie tenemos el poder de contar una historia, hablar de las injusticias y educar al mundo”.

Ricky Martin estará llevando la “Fiebre” al Festival de la Leyenda Vallenata el próximo 29 de Abril.

