Carlos Vives anuncia su gira por los Estados Unidos

La gira más esperada del año "Vives Tour USA 2018", llega con uno de los artistas más queridos de la música latina, Carlos Vives.

Vives llega con su espectáculo sin precedentes después de una exitosa gira en 2017. Las entradas para la gira "Vives Tour USA 2018" estarán en preventa en Miami el miércoles 18 de abril a partir de las 10:00 am, mientras que la pre-venta en el resto de ciudades será el jueves 19 de abril a partir de las 10:00 am Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 20 de abril de 2018.

"Oh my God no puede ser, que felicidad regresar a un tour por los Estados Unidos. Feliz de reencontrarme con mi público y que cantemos juntos mis éxitos de mi más reciente álbum "Vives" así como esos clásicos que nunca pueden faltar", señaló Carlos Vives.

El "Vives Tour 2017" fue todo un éxito en las boleterías, vendiendo a capacidad locales como el American Airlines Arena. En 2015, Carlos Vives realizó una gira junto a Marc Anthony en "Unido2", convirtiéndose en la sexta gira más taquillera en los Estados Unidos, uniéndose a los récords de Taylor Swift y One Direction.

Fechas para "Vives Tour USA 2018":

14 de septiembre- Orlando, FL - Amway Center

15 de septiembre- Miami, FL- America Airlines Arena

21 de septiembre- Boston, MA- Wang Theatre

22 de septiembre- New York City, NY- Radio City Music Hall

23 de septiembre- Washington, DC - The Anthem

27 de septiembre- Houston, TX - Smart Financial Center

29 de septiembre- Los Angeles, CA- The Forum

Carlos Vives Cantante, compositor, actor y empresario, es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina.

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano, que continúa impactando en muchos de los lugares más importantes del mundo.

Su legado musical ha trascendido más de dos décadas, ha ganado 2 Grammys anglo y 11 premios Grammy Latinos, ha tenido 23 nominaciones al Grammy (América y Latino), y ha ganado varios álbumes de oro, platino y Diamante.

Se convirtió en el primer artista colombiano en traer a casa un gramófono de la Academia de Grabación. Por más de 20 años, el impulso creativo de Carlos Vives como visionario de la música ha producido una huella significativa en cómo nos hemos acostumbrados a escuchar y bailar los diferentes ritmos de la costa caribeña de Colombia.

