Sigue incertidumbre sobre equipo periodístico secuestrado en Ecuador

El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca Villarreal, afirmó que las informaciones contradictorias sobre la suerte de los tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito, secuestrados hace 17 días en la zona de frontera con Colombia, ha causado un impacto negativo muy alto en Ecuador.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Vaca Villarreal dijo que ayer, miércoles, cuando se divulgó un panfleto sobre la supuesta muerte de los secuestrados, “fue un día muy difícil para los periodistas ecuatorianos y mucho más para los familiares.

Y pidió a los gobiernos de Ecuador y Colombia que sean más coherentes y no envíen mensajes confusos y contradictorios. En ese sentido hizo referencia a las versiones encontradas sobre la zona donde estarían los secuestrados, pues Ecuador no descarta que los tengan en territorio colombiano, lo cual es negado por Colombia.

Recordó que en Ecuador este tipo de agresiones no son comunes para el trabajo de los periodistas, por lo cual el secuestro del periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, “ha sido muy doloroso”.

