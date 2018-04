HMO: INNOVACIÓN CIENTÍFICA QUE APORTA BENEFICIOS A LA NUTRICIÓN PARA NIÑOS

Los hmo (human milk oligosachharides), prebióticos únicos que influyen de forma importante en el desarrollo del sistema inmunológico. Más de quince años de investigación demuestran que los HMO son un factor diferenciador en la protección y desarrollo del sistema inmune. Además, los HMO alimentan las bacterias buenas en el intestino de los niños, cruciales para el desarrollo de un sistema inmune fuerte.

La leche materna es el patrón de oro de la nutrición infantil durante los primeros dos años de vida, y aquellos que la reciben tienden a desarrollar sistemas inmunológicos más fuertes, comparado con aquellos que no son amamantados. Esto se debe, en parte, a las cualidades nutritivas únicas de los Oligosacáridos de la leche humana (HMO, por sus siglas en inglés). Investigaciones lideradas por Abbott por más de 15 años mostraron que los HMO son un grupo de prebióticos que influye en la digestión y el desarrollo del sistema inmune de los niños, además de ser el tercer componente sólido más abundante de la leche materna, después de los carbohidratos y los lípidos. Los HMO apoyan la colonización de bacterias buenas en el intestino, lugar en el que se encuentra el 70% de su sistema inmune, con más de mil especies diferentes de bacterias que construyen la microbiota, que es diferente en cada ser humano.Según la Dra. Yira Torres, pediatra experta en lactancia materna y docente de la Universidad del Bosque, “la microbiota juega un papel fundamental en el niño al servir como base para la salud ahora y de por vida. La identificación de los HMO, su proceso de síntesis para lograr replicarlos y la adición a productos de nutrición infantil, marca un importante avance en la nutrición pediátrica con beneficios de inmunidad aportados para la microbiota, la salud intestinal y el resto del organismo”. El Dr. Gabriel Gómez, director médico regional de la División Nutricional de Abbott en Latinoamérica, afirma: “Existen más de 150 Oligosacáridos presentes en la leche humana. Este descubrimiento es de particular relevancia para países como Colombia, debido a publicaciones donde se analizó la composición de la leche humana, y se encontró, entre otros hallazgos, que la mayoría de las mujeres en el país producen uno de los Oligosacáridos más importantes llamado 2’-FL, el cual tiene efectos significativos y específicos para el sistema inmune e intestinal de los niños nacidos aquí (Nutrition Reviews 2013.Vol. 71(12):773–789)”. La lactancia materna es el patrón de oro en nutrición pediátrica, y sus beneficios deben recibirse por el mayor tiempo posible. Gracias a las investigaciones científicas lideradas por Abbott en más de 20 estudios clínicos y preclínicos, se ha creado un producto de nutrición infantil que contiene el HMO 2’-FL. Ahora los padres pueden acceder a que sus hijos continúen recibiendo la nutrición que necesitan para consolidar el desarrollo de su sistema digestivo e inmunológico. Ahora, y por primera vez en Colombia, se ha adicionado el HMO 2-FL, a una formulación, la más grande innovación en productos de nutrición infantil en décadas.6,7,8 “Dada la evidencia clínica, quisimos replicar los HMO para que más niños pudieran beneficiarse de ellos. Si bien no significa que los niños no experimentarán las enfermedades normales que acompañan a la infancia, la evidencia de nuestros estudios demuestra un apoyo fundamental al desarrollo de un sistema inmune fuerte para combatir las infecciones", afirma el Dr. Gómez. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition, analizó a más de 200 niños para comparar las diferencias entre los niños alimentados con leche materna, con aquellos a los que se les había dado un producto con HMO. El estudio reveló que quienes recibieron el producto con HMO 2’-FL, tenían niveles casi idénticos de diez marcadores inmunes claves, comparado con los niños alimentados con leche materna6 . Esto demuestra que aprovechar los beneficios de los HMO* en un producto de este tipo, contribuye a que los niños continúen recibiendo esa protección especial para su sistema inmune como la que recibía cuando era amamantado.

