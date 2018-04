Tecnología de diagnóstico rápido, su impacto en la salud

La situación actual, avances, beneficios y el impacto en el sistema sanitario de la tecnología Point of Care (POC), o de diagnóstico rápido, fue el tema central que reunió a más de 250 expertos y líderes del sector salud nacionales e

internacionales en el 2° Encuentro Latinoamericano de Point of Care en Bogotá,

organizado por Abbott, la compañía global de cuidado de la salud.

Con el objetivo de demostrar los beneficios de las pruebas de diagnóstico rápido y su impacto en diferentes ámbitos, líderes del sector público y salud de Colombia y otros 8 países, se dieron cita el pasado 15 de marzo. Los expertos explicaron cómo el POC puede agilizar la toma de pruebas de laboratorio entregando resultados más confiables en menor tiempo y disminuyendo la espera en la atención de pacientes y costos en el sistema de salud.

Según el Dr. Luis González, Director Médico del negocio de Diagnóstico Rápido de Abbott para Latinoamérica: “Los dispositivos POC se adecúan a cualquier ambiente o situación que requiera la toma de pruebas para hacer un diagnóstico certero y con prontitud. Sus utilidades incluyen el uso para el autocuidado en casa; acceso a salud de comunidades en regiones apartadas; y optimización de tiempo y recursos en centros ambulatorios de baja complejidad; laboratorios periféricos; hospitales; y centros de control de drogas”.

La tecnología Point of Care cuenta con dispositivos portables que son capaces de realizar pruebas de laboratorio en un menor tiempo y al lado del paciente. Según los expertos asistentes al evento, esto significa una disminución no sólo en el tiempo de atención, sino también en el desplazamiento para recibir un diagnóstico a partir de los resultados de una prueba, pues el usuario ya no tiene que ir a citas en consultorios y laboratorios varias veces, sino que el especialista puede hacer un diagnóstico ágil y confiable en el primer

encuentro.

En el evento científico y multidisciplinario se discutió sobre los requisitos y esfuerzos regulatorios para la implementación del Point of Care en Colombia y Latinoamérica que, aunque ya es una realidad, enfrenta retos. Las pruebas POC aseguran un diagnóstico y tratamiento a tiempo que hacen que más adelante no haya que atender una enfermedad en estado avanzado, fomentando así el ahorro en costo de funcionamiento para clínicas,hospitales y el sistema de salud.

La conectividad en el trabajo con la tecnología Point of Care fue otro de los temas centrales de la discusión. La presentación de experiencias acerca del fortalecimiento de esta característica en la implementación de pruebas de diagnóstico rápido mostró cómo a través de un trabajo en red se puede tener un control constante sobre la situación de los pacientes y los dispositivos; y guiar el trabajo de los especialistas para lograr una mejor calidad de servicio que incluya el acceso a comunidades en zonas remotas. Este

escenario se propuso para otros países como Colombia, pues ayudaría a desarrollar planes y políticas de prevención más robustos.

La cita académica también fue escenario para exponer casos de éxito en el uso de POC en otras latitudes y entregar, por primera vez, el Premio POC 2018 a los tres mejores estudios sobre el impacto de la tecnología de diagnóstico rápido en Latinoamérica. La investigación ganadora fue “Estrategia de testeo rápido domiciliario para VIH y pool de carga viral para detección de casos de infección aguda en mujeres transgéneros”realizado en Argentina, que comparó la eficiencia de las pruebas de laboratorio tradicionales para la detección de VIH con las de diagnóstico rápido, demostrando la confiabilidad de estas últimas.

El Foro Latinoamericano de Point of Care que reúne a conferencistas internacionales, consultores de entidades gubernamentales, líderes de importantes instituciones médicas, representantes de grupos de investigación, y sociedades científicas, entre otros actores de la salud, se realizó por primera vez en Sao Paulo el pasado 2016, y tendrá su tercera edición en Buenos Aires el próximo 2020.

