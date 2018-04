Augusto Ibáñez dice no conciliará con José Obdulio Gaviria

En diálogo con Caracol Radio señaló que en septiembre del año pasado el congresista del Centro Democrático lo vinculo en algunos trinos con el escándalo del cartel de la toga e incluso señalando que había recibido dinero del ex fiscal Luis Gustavo Moreno.

“Esto es lo más absurdo que he escuchado en mi vida, yo no conozco al señor Moreno y la verdad es que no me interesa conciliar, quiero ir hasta las últimas consecuencias y que el senador explique de dónde saca esas afirmaciones y presente pruebas si las tiene y si no que se atenga a las consecuencias”, añadió.

Manifestó que lo grave del asunto es que con una rectificación resuelven el incidente jurídico pero el daño sobre el injuriado nunca se resarce.

“No voy a conciliar, la gente insulta, daña la imagen y luego se echa para ataras y aquí quiero que se investiguen los motivos y las razones que tuvo para esas afirmaciones… Yo no quiero su dinero ni sus rectificaciones yo lo que quiero es que argumente de dónde sacó eso que dijo”, precisó.

Sobre la propuesta del uribismo de unificar las Cortes manifestó que es una idea que debe ser analizada con cuidado por lo que implicaría reemplazar la Corte Constitucional o mecanismos como la tutela.

Comentarios