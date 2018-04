Cristo dice que no tomará café con Gaviria y arrecia sus críticas

El ex ministro señaló que el jefe único del partido está pensando más en las alianzas de segunda vuelta, dando por hecho que De La Calle no pasará el examen del próximo 27 de mayo.

“Es muy triste que Gaviria este dedicado a pensar en acuerdos burocráticos y alianzas de segunda vuelta en vez de estar llamando a la unidad para intentar darle un giro a esta campaña con Humberto de la Calle, que sin duda es el mejor candidato… Yo no he sido invitado a tomar café, me hace daño y además los cafés no están saliendo bien”, añadió.

Añadió que sería lamentable que desde ahora se estén tomando las decisiones del partido de manera precipitada, pensando en candidaturas futuras del liberalismo como la de Simón Gaviria.

Comentarios