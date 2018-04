María Fernanda Yepes será "María Magdalena" en bionovela

La novela que narrará en 60 episodios la vida sobre una de las mujeres más nombradas en la vida de Jesús, contará con la participación de Manolo Cardona y Andrés Parra. María Fernanda Yepes, será la encargada de darle vida a este personaje y habló con ‘Dos y Punto’.

Lea también: Endry Cardeño: “Yo nací señalada por mi condición”

“Es la representación de una mujer empoderada y revolucionaria”, de esa manera describe la actriz su personaje pues era una época donde la mujer no tenía voz ni voto y aun así María Magdalena contaba con el privilegio de saber leer.

Este es un producto muy ambicioso, el cual busca llegar a otros mercados y aunque no hay un canal confirmado que transmita esta producción en nuestro país, los artistas colombianos esperan que pronto se anuncie.

Lea también: Argentina será el país invitado en la FILBo 2018

La última participación de Yepes en una novela fue hace 3 años. Actualmente se encuentra radicada en México. También aseguró que cuando se le informó sobre su protagónico casi se desmaya: “yo creo que fue ella la que me escogió" (…) Este personaje me atrapó en un momento de madurez, creo que donde fuera más joven no lo hubiera podido hacer bien”.

La también modelo entiende que la religión es un tema del cual hay que "coger con pinzas", pues no espera polarizar a sus fanáticos con este personaje, pero lo que sí es seguro, es que hará un trabajo profundo y con respeto.

Vea el tráiler aquí

Comentarios