Cuidados básicos para la temporada de Influenza que se avecina en Colombia

En Colombia, la actividad de la influenza normalmente tiene dos picos, uno en abril y otro en agosto, y según datos del Boletín Epidemiológico de 2017, en la semana 22 de 2017 que se presentaron 204 casos de influenza. Cabe resaltar que entre el 2016 y el 2017 los casos de influenza aumentaron en un 25%.

En general la actividad de la Enfermedad Tipo Influenza ETI, aumentó por

encima de los umbrales, de acuerdo con el informe regional de la

Organización Panamericana de la Salud de la segunda semana de enero.

Se trata una infección viral aguda que se transmite fácilmente de una

persona a otra. El virus puede ser leve, grave, e incluso mortal. La

hospitalización y la muerte son más frecuentes entre los grupos de alto

riesgo, ya sea porque se puede desarrollar una infección bacteriana o

porque la influenza estacional puede agravar una enfermedad crónica

existente.

¿Como prevenirla?

Según el Dr. Edwin Silva, médico infectólogo de Compensar, la influenza es

una de las principales causas de ausentismo laboral y escolar en Colombia

dado que un paciente que asiste a un centro de urgencias puede terminar

hospitalizado o necesitar incapacidad según sea el caso.

Compensar hace un llamado a la prevención frente la temporada de

influenza que se avecina. Los hábitos saludables son una de las formas de

prevención ante la Influenza.

Al ser una enfermedad que se contagia a través de estornudos, y/o

contacto directo con las personas, es fundamental utilizar tapabocas si

usted se encuentra enfermo o evitar el contacto con los demás. Lavarse las

manos con frecuencia usando jabón o antibacterial es un hábito saludable

que no solo debe practicar sino dar ejemplo en su entorno familiar y

laboral.

Además, vacunarse es la medida más efectiva para prevenir la influenza. Se

recomienda una vacuna anual contra la influenza a todas las personas, a

partir de los 6 meses de edad en adelante.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?

Estudios demuestran que los efectos más comunes de las vacunas contra la

influenza son leves. La vacuna contra la influenza no puede causar la

enfermedad, sin embargo, puede causar efectos suelen confundirse con la

influenza. La dosis inyectable contra la influenza puede causar dolor,

enrojecimiento y/o inflamación en la zona de aplicación, dolor de cabeza,

fiebre, dolores musculares y náuseas. Estos efectos secundarios no son

síntomas de influenza y no se presentan en todos los casos.

Comentarios