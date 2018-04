primera científica colombiana clona un gato salvaje

Según el último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 82.954 especies existentes, 23.928 tienen amenazas de extinción.

52% de los animales que habitaban el planeta en 1.970 desaparecieron por el deterioro acelerado de los ecosistemas, así lo revela el informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza 2014

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85% de las poblaciones de peces son explotadas y consumidas

Por las características biológicas comunes entre el ser humano y los gatos, investigaciones de Gómez ayudarían en la solución de enfermedades humanas como el Alzheimer, la inmunodeficiencia viral humana (HIV/SIDA) y la fibrosis quística.

Hablar de Martha Gómez es hablar de una colombiana, egresada de la Universidad de la Salle que hoy día es considerada referente mundial en la clonación de especies en vía de extinción. Actualmente investiga sobre rinocerontes y es la creadora del famoso gato Mr. Green Genes que se convirtió en un modelo de investigación para el tratamiento de tres enfermedades humanas de alta complejidad que afectan a millones de personas en el mundo como son el Alzheimer, la inmunodeficiencia viral humana (HIV/SIDA) y la fibrosis quística.

Un día antes de su llegada al país y aún afectada por la muerte de Sudán, el rinoceronte blanco del norte que era el último macho de su especie en el mundo,hablamos con ella desde Estados Unidos donde está radicada.

Teniendo en cuenta la inminente desaparición de varias especies a nivel mundial, la científica Colombiana Martha Gómez dedicará su visita a Colombia a compartir con estudiantes y egresados de la Universidad de La Salle donde estudió veterinaria y es recordada como una estudiante ejemplar con un inmenso amor por los gatos.

El famoso Mr. Green Genes -el gato verde-

Empezamos por el gato que se convirtió en la fascinación de la ciencia médica que además ha sido registrado por todos los medios del mundo.

¿Por qué Mr. Green se convirtió en un modelo de investigación para el tratamiento de enfermedades humanas?

MG: Por tres razones: La idea de producir un gato clonado como modelo para enfermedades humanas, se originó de la necesidad de utilizar modelos animales más cercanos al humano. El ratón es el modelo que se ha utilizado para investigación en humanos, básicamente porque son pequeños, su reproducción es corta y se pueden tener cientos de animales en un mismo recinto. Sin embargo, el ratón no es genéticamente muy cercano al humano, y muchas veces las características celulares y los síntomas de la enfermedad a estudiar no son parecidos entre el ratón y el ser humano. Por lo tanto, es necesario buscar modelos animales en donde los síntomas de la enfermedad del animal modelo sean más parecidas a las del ser humano.

¿En qué enfermedades concretas van a ayudar al mundo sus investigaciones?

MG: Existen características biológicas comunes entre el ser humano y los gatos. Por ejemplo, la respuesta inmune, estructura neurológica y el alto nivel de habilidad cognitiva de los gatos, lo hacen un modelo adecuado para el estudio de la enfermedad del Alzheimer en el humano. También el gato domestico es un excelente modelo para la enfermedad de inmunodeficiencia viral humana (HIV/SIDA) porque la patogenicidad del virus y el curso clínico de la enfermedad es casi idéntica a la que sufren los humanos con el HIV. Y por último, la fibrosis quística es otra enfermedad genética que sufren los humanos, y está causada por la mutación de un gene que regula la movilidad de ciertos iones en las membranas.En nuestro laboratorio, logramos introducir en el gato doméstico el gen de la proteína verde (GFP), en el mismo gen que se ve afectado por la mutación de la fibrosis quística. Por lo tanto, los cambios producidos durante el progreso de la enfermedad pueden ser visualizados.

Hablando de Mr. Green ¿Cómo llegó usted a la idea de hacer visible una proteína?

MG: Para lograr visualizar los cambios celulares que se llevan a cabo en los tejidos durante el proceso de la enfermedad es necesario usar marcadores que se integren al DNA de los mismos. La proteína verde (Green fluorescence proteína) se integra en el DNA de los tejidos y así podemos visualizar estos cambios. De allí salió la idea de producir un gato verde –Mr. Green Genes- el cual teníamos que demostrar que podríamos producir el gato verde vivo, saludable y que transmitiera la proteína verde a sus descendientes. Así llegamos al primer gato clonado transgénico expresando la proteína GFP- en el mundo- Mr Green Genes.

¿Por qué su primera clonación fue un felino salvaje?

MG: Aparte de que mi el gato doméstico y los gatos salvajes son mis animales favoritos, existieron cuatro razones técnicas que facilitaron la clonación del primer felino salvaje en el mundo:

- Las 37 especies de gatos salvajes (Familia Felidae) se encuentran amenazadas o están en vía de extinción. La posibilidad de clonar un tigre o el gato salvaje más pequeño del mundo (“rusty spotted cat “), utilizando el mismo modelo de clonación, abrió las puertas en el Audubon Nature Institute para el desarrollo del programa de clonación de gatos salvajes.

- La aplicación de biotecnologías de reproducción para la preservación de animales salvajes a través de la técnica de clonaje, está ligada a la posibilidad de desarrollar estas tecnologías en animales domésticos filogenéticamente cercanos a la especie a estudiar.

- Los gatos domésticos comparten muchas de las características fisiológicas, reproductivas y filogenéticas (DNA mitocondrial) con los felinos salvajes. De hecho, el gato doméstico, fue domesticado a partir del gato salvaje africano. Esta cercanía entre las especies permite la utilización del gato doméstico como donante de óvulos para la producción de embriones clonados y a la vez las hembras de gato doméstico pueden ser utilizadas como madres sustitutas para llevar a término la preñez de gatos salvajes pequeños.

- El conocimiento de mi equipo de trabajo y la capacidad de infraestructura de tener una colonia de gatos y gatos salvajes en el Instituto permitieron el desarrollo exitoso de este programa de clonación.

A propósito de la muerte de Sudán, el último rinoceronte macho blanco

¿En qué va su trabajo con esos animales?

MG: Llevo un año con el Instituto de Investigación en el Zoológico de San Diego. En este año me he dedicado al aislamiento de células madre desde tejido testicular, demostrar la presencia de células madre en estos tejidos, y en el cultivo in vitro de tejidos para lograr producir espermatozoides in vitro.

¿Cómo es el equipo de trabajo que está a cargo de la investigación de los rinocerontes?

MG: Este es uno de los programas de investigación mas estructurados que conozco. Consta de un grupo de investigación de más de 50 personas, en las cuales se trabaja desde conocer cuál es el ciclo estral de las hembras, colección de semen en los machos, manejo nutricional para mejorar su reproducción, aislamiento de células madre de tejido testicular, producción de células madre de rinocerontes a partir de piel entre otros. Llevamos 4 años de estudio y varios millones de dólares invertidos.

¿A la fecha qué han descubierto?

Hemos llegado a la inseminación artificial de las hembras con inducción hormonal, la producción de bebes rinocerontes después de cambiar la dieta original, que contenía Fito estrógenos que alteraban la reproducción. Este descubrimiento se logró a partir del análisis de químicos en materia fecal, y por análisis del microbioma. El cambio de dieta se está aplicando en muchos zoológicos del mundo y el aislamiento de células madre desde tejido testicular y la producción de células madre desde piel.

Colombia y las clonaciones

¿Si usted tuviera que resumir en una frase porque no desarrolló la clonación en Colombia que diría?

MG: Falta de infraestructura y financiación a largo plazo.

¿Si estuviera en sus manos clonar 3 especies colombianas en vía de extinción, cuáles elegiría y por qué?

MG: El jaguar (la tecnología está establecida, Mono Titi y el Oso de Anteojos. Estas dos últimas están en vía de extinción.Creo que existen otras alternativas diferentes a la clonación, para evitar la extinción de aves y ranas.

¿Cuál es el reto para los futuros profesionales de Medicina Veterinaria?

Entender las tecnologías disponibles para que están puedan ser aplicadas tanto en la salud, reproducción y conservación de los animales.

Más sobre clonaciones

¿Qué otras especies ha clonado usted o su equipo para la preservación de su especie?

Animales vivos clonados: African wild cat, Sand Cat y Caracal

Cientos de embriones clonados de otras especies de felinos salvajes y antílopes Según las estadísticas todos los días crece el listado de mamíferos, aves, ranas, incluso plantas en vía de extinción. ¿Qué tan seria es la situación?

MG: Es muy importante y urgente que el hombre intervenga para reducir esta comtinua pédida, pues de no hacerlo llegaremos a un punto de no retorno con la desaparición permanente de muchas especies. La más reciente pérdida para el planeta Tierra fue la muerte del último rinoceronte blanco macho del mundo, lo que reducen las posibilidades de la recuperación de la especie en un gran porcentaje.

¿Cómo explicarle a los niños que sueñen con ser científicos que su trabajo se convierte en una solución antes la desaparición de especies?

MG: La extinción de especies es un gran problema. Los científicos buscamos alternativas que minimicen este inminente impacto y usamos técnicas de biotecnología reproductiva, incluso la clonación podría ser para estos casos extremos una solución. Nosotros como científicos tenemos la responsabilidad de aportar nuestro conocimiento para minimizar esta continua pérdida. Aunque existen muchos factores que influyen en el riesgo de extinción de una especie, la disminución o pérdida de su capacidad reproductiva y el bajo número de animales que puedan existir en una población, traen como consecuencia dificultades con el apareamiento, y por lo tanto en muy pocos o en ningún nacimiento. Lograr nacimientos de animales vivos en cada una de las especies amenazadas o en vía de extinción, es un logro de gran importancia, porque no solo se aumenta el número de animales en una población, también trae consigo nueva variabilidad genética que ayuda a disminuir las posibilidades de extinción.

¿Qué son los “Frozen Zoos”?

MG: En la biotecnología reproductiva, tenemos bancos de germoplasma comúnmente llamados “Frozen Zoos” en el cual se almacenan espermatozoides, óvulos, tejidos de piel o cualquier material biológico que contenga DNA para su futuro uso en investigación, o producir animales vivos. La inseminación artificial, la producción in vitro de embriones y el mismo clonaje son algunas de las técnicas de biotecnología reproductiva que se han usado exitosamente para la preservación de especies en vía de extinción. La posibilidad, en un futuro no muy lejano, de usar el clonaje en diferentes especies de animales, tal como el rinoceronte blanco del Norte, nos permitirá evitar su extinción. Hoy solamente existen dos animales vivos en la tierra.

En la clonación suelen discutir... ¿Cuál es su opinión entre ciencia y ética?

MG: La ciencia y la ética van unidas de la mano. Es la responsabilidad de los científicos de realizar sus proyectos de investigación en un marco ético que vaya acorde con el respeto a los animales y su utilización. La opinión de la sociedad juega un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías. Por lo tanto, la información y educación adecuadas sobre temas de investigación de punta con lleva a que las sociedades sean más receptivas a las mismas.

